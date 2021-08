Minuto 19 - MURIEL SFIORA ANCHE IL VANTAGGIO! Palla recuperata, ingresso in area, destro deviato da Szczesny e da posizione defilata Ilicic mette fuori con la porta sguarnita!

Minuto 18 - GOOOOOL! 1-1 ATALANTA! MURIEL! Szczesny spiazzato, pareggia l'Atalanta!

Minuto 16 - CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Freuler anticipa Bonucci, che lo sgambetta: Abisso indica il dischetto!

Calciomercato 2020-2021 Inter, Nainggolan complica Nandez; Juve-Locatelli: nuovo rinvio IERI A 18:39

Minuto 14 - PESSINA! Viene liberato in area da Pasalic e calcia col destro a botta sicura, venendo contratto in angolo da de Ligt!

Minuto 13 - CHIESA MANCA IL RADDOPPIO! Altra fuga in contropiede, ingresso in area e destro alto non di molto!

Minuto 12 - Ci prova anche Bernardeschi, che sguscia sulla destra ma sbaglia il cross col piede meno buono: palla fuori.

Minuto 11 - Grande entusiasmo tra i 15000 presenti all'Allianz Stadium, che stanno cantando come se si trattasse di una partita ufficiale. E grande gioia per Dybala, che inizia col piede giusto la nuova stagione.

Minuto 8 - GOOOOOL! 1-0 JUVE! DYBALA! Contropiede bianconero, Chiesa cambia gioco per l'argentino, che davanti a Musso non perdona in spaccata!

Minuto 8 - Bell'avvio dell'Atalanta. Senza paura come sempre la squadra di Gasperini, che sta subito mettendo in difficoltà la Juve.

Minuto 5 - TRAVERSA DELL'ATALANTA! La palla arriva in area a Gosens, che calcia con il destro a botta sicura scheggiando la traversa di Szczesny!

Minuto 4 - Primo centro da sinistra di Bernardeschi, ma in mezzo all'area non ci sono compagni: Musso fa sua la palla senza problemi.

Minuto 1 - Partiti! Inizia Juventus-Atalanta. Primo pallone giocato dai bianconeri.

Ore 20.29 - Squadre in campo! Pochi minuti e si comincia.

Ore 20.18 - Il direttore di gara è il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ore 20.13 - Si gioca come detto all'Allianz Stadium, casa della Juventus, con il pubblico al 50% della capienza totale. Si tratta di un match affascinante, una sorta di antipasto del campionato che prenderà il via tra una settimana e un bel banco di prova per entrambe le formazioni.

Ore 20.09 - Juventus in campo con il classico 4-3-3 e con l'esordio stagionale di Paulo Dybala, ristabilito dal problema fisico delle scorse settimane: l'argentino completerà il tridente con Chiesa e Ronaldo. Nell'Atalanta c'è l'ex Demiral dal 1'. Assente invece Duvan Zapata, non al meglio: sarà Muriel a guidare l'attacco, sostenuto da Pessina e da Ilicic.

Ore 20.05 - FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

Ore 20.03 - Amici di Eurosport, un saluto da Stefano Silvestri e benvenuti alla diretta di JUVENTUS-ATALANTA, amichevole di lusso con cui bianconeri e nerazzurri si preparano al prossimo campionato. All'Allianz Stadium di Torino si comincia alle 21!

Agnelli: "Allegri è qui per scrivere un capitolo nuovo"

Calciomercato 2020-2021 Locatelli, telenovela infinita: fumata "grigia" tra Juve e Sassuolo IERI A 16:26