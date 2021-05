Intervistato da DAZN nel pre partita di Inter-Udinese , l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha espresso la propria soddisfazione per lo Scudetto vinto e affrontato il tema futuro: "Vivo una sensazione agrodolce perché festeggiare è bellissimo ma possiamo farlo parzialmente e decine di migliaia di tifosi sono fuori e non possono condividere con noi questo momento. Ci dispiace. Vincere con l’Inter è frutto di un grande sacrificio di tutti, allenatore squadra e società. Da domani ci immergeremo nella nuova stagione, oggi ci godiamo ancora la festa. Poi ci incontreremo. Ottimista per il futuro di Conte? Io sono sempre ottimista. Da domani ci immergeremo nella nuova stagione, cercando di fare sempre gli interessi dell'Inter ma anche nel rispetto di tutti i professionisti che lavorano all'Inter. Tanto ottimismo".