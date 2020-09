Stop ai rigori concessi per falli di mano troppo leggeri e largo al criterio dell'immediatezza quando si tratta di decidere se annullare o meno un gol. Sono queste le principali linee guida alle quali dovranno attenersi gli arbitri per la Serie A 2020-21 che inizia oggi (sabato) con i primi due anticipi Fiorentina-Torino e Verona-Roma. La regola dei falli di mano lo scorso anno ha provocato polemiche a non finire. Si è reso necessario quindi un giro di vite ed è il designatore dei fischietti, Nicola Rizzoli, a entrare nei dettagli in un'intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport.

"No a difensori pinguini"

"Sì, ci sono rigori concessi che sono troppo leggeri - ammette Rizzoli - C'è contatto e contatto, soprattutto nel calcio, che è fatto di contatto. Il mani di De Roon nell'ultimo Juventus-Atalanta? No, non lo vorrei rivedere: è troppo leggero. Sono situazioni da valutare sul campo, però non possiamo togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo: se il braccio non poteva essere più ritratto non deve essere punibile. L'obiettivo è permettere ai difensori di non giocare come i pinguini".

Basta con gli ammazza-gol

Il tocco di mano, inoltre, comporterà l'annullamento di un gol solo se avverrà nell'immediatezza dell'azione. Un esempio concreto può aiutarci a capire questa nuova direttiva. La bellissima rete di Ibrahimovic in Fiorentina-Milan dello scorso anno, cancellata per un tocco di braccio dello svedese a inizio azione, con le nuove direttive sarebbe valido. "Sì - conferma Rizzoli -. Non ne vedremo più di reti annullate così. Conta l'immediatezza. Il gol di Veretout in Roma-Sampdoria, ad esempio, verrebbe ancora annullato perché on c'è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro. Quello di Ibra no".

Il fallo di mano di Zlatan Ibrahimovic in Fiorentina-Milan Serie A 2019-20 Credit Foto Twitter

