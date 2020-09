Sinisa Mihajlovic a cuore aperto. Il tecnico del Bologna, in un'intervista al TG1, rivive l'ultimo, difficilissimo anno della sua vita durante il quale ha dovuto fare i conti con la leucemia. Nella memoria dei tifosi della squadra emiliana e di tutti gli appassionati di calcio c'è ancora quell'immagine del 25 agosto di un anno fa quando, alla prima giornata contro il Verona al Bentegodi, Mihajlovic decise a sorpresa di presentarsi in panchina quando era passato solo un mese dal suo ricovero in ospedale:

"Se non lo avessi, sarei morto. Anche se quel giorno ero debole in tutto e per tutto, quelle erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte. Ringrazierò sempre il donatore di midollo. Non so chi è, ma mi ha salvato la vita".