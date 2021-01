Milan-Atalanta è il big match della 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. I rossoneri di Stefano Pioli hanno la possibilità di laurearsi campioni d'inverno: per la certificazione matematica manca ancora un punto. Ibrahimovic e compagni affrontano la partita da primi della classe a +3 sull'Inter e a +10 sulla Dea. Il Milan è reduce da due vittorie di fila contro Torino e Cagliari, mentre l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha pareggiato le ultime due sfide contro Genoa e Udinese. La cabala, almeno relativamente agli ultimi anni, non sorride affatto ai rossoneri che non battono la Dea in casa da 7 anni: l'ultimo successo risale addirittura al 6 gennaio 2014 quando sulla panchina del Diavolo c'era ancora Massimiliano Allegri. Dopo quella stagione l'Atalanta non ha più perso al Meazza contro i rossoneri (2 vittorie e 4 pareggi).