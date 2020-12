Niente di gravissimo per i rossoneri, ma il rischio concreto è quello di perderlo per alcuni match importanti. Il calendario del Milan prevede queste tappe all’orizzonte. Domenica 6 dicembre la trasferta di Genova contro la Samp (assente anche Ibra). Poi, trasferta a Praga contro lo Sparta decisiva per il primo posto del girone di Europa League, quindi la gara casalinga contro il Parma di domenica 13 dicembre e l’infrasettimanale del 16 contro il Genoa. Verosimilmente, la partita contro il Sassuolo del 20 dicembre potrebbe essere la data giusta per rivedere Kjaer. Altrimenti, la pre-natalizia contro la Lazio.