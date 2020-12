Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Lazio , valido per la 14esima giornata di Serie A arbitrato dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro di Milano.

- 14' RIGORE PER IL MILAN! Di Bello concede la massima punizione per un fallo di Patric su Rebic in area di rigore. Il direttore di gara pugliese non ha dubbi nel concedere il penalty anche se dai replay sembra che il difensore bianconceleste colpisca il pallone con la faccia e non con le braccia. Di Bello però non fischia il penalty per punire l'intervento con le mani del difensore laziale, bensì l'intervento scomposto e falloso in scivolata col quale Patric travolge Rebic. Decisione destinata a far discutere ma giusta quella di Di Bello.