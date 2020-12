"Con ogni giocatore cerco di essere diretto, quando parli col cuore vieni più facilmente ascoltato. A Ibrahimovic dissi che per quello che avevamo iniziato e dimostrato non sarebbe stato giusto interrompere, oltre a tutto il contributo che aveva dato. Gli dissi di pensarci bene e che io, Maldini, Massara e Gazidis avremmo fatto di tutto per convincerlo. Siamo contenti che sia qua". Così Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan, commenta le parole di Zlatan Ibrahimovic che - nel corso di una lunga chiacchierata con Massimo Ambrosini andata in onda su Sky Sport - aveva rivelato che lo scorso agosto era sul punto di lasciare il Milan e smettere con il calcio. E sulla partita con i blucerchiati: "Sarà difficile, la Sampdoria ha giocatori ben allenati. Dovremo essere molto lucidi e precisi tatticamente, gli avversari sono di valore".