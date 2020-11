Contro il Napoli, big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A (fischio d’inizio ore 20.45) sulla panchina del Milan non siederanno né Stefano Pioli, né il viceallenatore Giacomo Murelli. Tre giorni dopo la notizia della positività al Covid-19 del tecnico rossonero, quest’oggi il club rossonero ha ufficializzato che anche l’allenatore in seconda del Milan ha il Coronavirus. Un bel guaio a cinque giorni appena dalla sfida contro i partenopei, in cui i rossoneri dovranno trovare un sostituto da far sedere in panchina, almeno formalmente visto che come già accaduto anche in altri casi Pioli sarà comunque collegato con lo staff tecnico. Scorrendo il nutrito staff tecnico del Milan l'impressione è che potrebbe toccare ad uno dei 4 collaboratori tecnici del tecnico emiliano: Daniele Bonera, Davide Lucarelli, Gianmarco Pioli o Luciano Vulcano. Bonera, fra l'altro, è solo da pochi giorni tornato a disposizione dopo aver trascorso qualche settimana in isolamento fiduciario dopo aver contratto il Covid ai primi di ottobre.