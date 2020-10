Un Milan caratterizzato dal turnover obbligato dopo l'odissea di Europa League contro il Rio Ave, vince 3-0 contro lo Spezia neopromosso. Gara non facile e sbloccata da Leão dopo quasi un'ora di gioco. Il portoghese si ripeterà al 78', subito dopo un diagonale mancino imparabile di Theo Hernandez. Terza vittoria su tre per il Diavolo, che viaggia in classifica a punteggio pieno.