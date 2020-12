La fine dell'anno è il momento dei bilanci, anche a livello economico e finanziario. Un anno difficile, che ha messo in grave difficoltà diverse società del panorama nazionale, costrette a chiudere in rosso il bilancio relativo al 2020. Tra queste, anche la Massimo Moratti Sapa , società dell'omonimo ex presidente dell'Inter che dopo gli utili record del 2019 - pari a 92,5 milioni - sono stati costretti a chiudere quest'anno con una perdita di 3,8 milioni di euro . Il motivo, però, è decisamente degno di lode: "erogazioni liberali effettuate soprattutto a favore di ospedali, fondazioni, associazioni e comitati nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19", questo la giustificazione del rosso societario.

Dopo gli oltre 500 mila euro spesi in donazioni nel corso del 2019, il consistente aumento di "erogazioni liberali" per supportare la lotta alla pandemia avrebbe portato alla chiusura del bilancio in negativo per la società di Massimo Moratti. Il portafoglio sarà meno gonfio, dunque, ma sicuramente per una buona causa.