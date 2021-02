Il campo non sorride e l'infermeria men che meno. Il Napoli di Rino Gattuso è uscito con le ossa rotte dalla trasferta di Europa League. I partenopei hanno incassato due gol dal Granada e hanno reso molto complicato il match di ritorno, giovedì 25 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona. Inoltre, come se la sconfitta non fosse sufficiente, Rino Gattuso ha perso anche Matteo Politano. Lo ha svelato lo stesso allenatore nel post-partita. "Ha accusato un problema al costato e non riusciva a respirare". La sue condizione verranno monitorate in vista della trasferta di Bergamo domenica alle 18:00.