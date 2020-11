Napoli-Roma, match della 9a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio San Paolo, si è concluso col punteggio di 4-0 grazie alle reti di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Serie A Le pagelle di Napoli-Roma 4-0: Insigne sugli scudi, Mirante flop UN' ORA FA

Gattuso (allenatore Napoli)

"Si respira un’aria triste, però in questo momento la città deve avere buon senso, perchè troppa gente senza mascherina… Maradona è una leggenda, però in questo momento bisogna fare i bravi o ne pagheremo tutti le conseguenze. dispiace, capisco l’affetto e l’aria che si respira. Da domani spero però che si cominci a fare come si deve. La città soffre per i negozi chiusi, per Maradona, speriamo si torni a fare le cose fatte bene".

"Per noi è stata la prima di campionato. Noi dobbiamo giocare con questa voglia e intensità, ma non perchè abbiamo vinto 4-0. Non dobbiamo sottovalutare nulla. Quando non abbiamo palla mi piace che chiudiamo le linee di passaggio. Questa squadra deve migliorare questo aspetto e continuare, la qualità c’è. Mi piace l’atteggiamento di oggi, tutti si aiutano e rincorrono l’avversario. Per vincere le partite c’è bisogno anche di questo, non solo della tecnica. A me piace quando qualcuno sbaglia e dai compagni prende grandi applausi e non grandi vaffanculo. Sarò fatto male".

Fonseca (allenatore Roma)

"Prima della partita non eravamo i migliori del mondo e dopo questa partita non siamo i peggiori. Ogni partita è un test, non solo contro le grandi squadre. Abbiamo giocato bene con le grandi squadre, oggi no. Oggi senza coraggio e aggressività e quando è cosi dobbiamo accettare e correggere ciò che abbiamo sbagliato. Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene e non abbiamo avuto aggressività, non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee, loro entravano con facilità. Non siamo stati aggressivi nel momento difensivo. Abbiamo iniziato bene e poi non siamo riusciti a fare passaggi. Il Napoli è una grande squadra, abbiamo fatto errori difensivi che ci hanno tolto fiducia. Abbiamo spesso perso palla e permesso al Napoli di uscire in contropiede."

Gattuso: "Maradona a Napoli non morirà mai, ha cambiato il calcio"

Serie A Grande Napoli nel ricordo di Maradona: 4-0 alla Roma UN' ORA FA