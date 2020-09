Fabio Liverani non nasconde la delusione per la pesante sconfitta per 4-1 contro il Bologna al Dall'Ara. Il tecnico del Parma, che ha iniziato il campionato con due ko di fila, manda messaggi chiari alla società.

"La partita è inizata così così, poi ci siamo sciolti. Sono contento, i ragazzi hanno fatto bene. Hickey non parla ancora bene l'italiano, ma è un ragazzo giovane con qualità che ha fatto bene. Skov Olsen è stato bravo, ha fatto giocate di qualità ma questo è quello che mi aspetto da tutti i giovani che quest'anno devono fare il salto di qualità, il nostro obiettivo è farli crescere. Il Genoa e il Covid? Quattordici positivi sono tanti. Qui in Italia è stata messa una linea molto alta come soglia di carica virale positiva. In altri Paesi con la mia carica potevo essere già fuori e invece ero ancora dentro in casa. Speriamo bene anche per il Napoli. Non so come faranno a giocare con 14 positivi. Bisogna stare attenti e prendere precauzioni".