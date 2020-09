PARMA

Luigi SEPE 5,5 - Non impeccabile sul destro di Lozano da cui nasce lo 0-2. Nel finale si mette in evidenza con un ottimo intervento su un sinistro di Politano.

Matteo DARMIAN 5,5 - Dato sul piede di partenza, gioca un prmo tempo discreto ma nella ripresa affonda nel grigiore generale. Dalla sua parte c'è Insigne, non proprio il cliente più semplice.

Simone IACOPONI 4,5 - Pomeriggio da dimenticare per lui. Rinvia male di testa e regala un assist involontario a Mertens per il gol dello 0-1, poi propizia anche lo 0-2 con uno sciagurato passaggio laterale letto male da Pezzella.

Bruno ALVES 5,5 - Qualche indecisione non da lui, anche in un primo tempo tutto sommato facile da gestire. Non un muro invalicabile.

Giuseppe PEZZELLA 5 - Lozano lo mette in enorme difficoltà sulla sua corsia. Complice del pasticcio in tandem con Iacoponi che regala il raddoppio al Napoli.

HERNANI 6 - Merita la sufficienza perché è senza dubbio il più tecnico tra i centrocampisti schierati da Liverani. Si fa vedere con qualche buon fraseggio e si rende utile anche in interdizione.

Gaston BRUGMAN 5,5 - Volenteroso, anche intrapendente a volte ma spesso impreciso. Nella ripresa va in difficoltà quando il Napoli cambia modulo e infatti Liverani lo toglie.

dal 69' Jacopo DEZI 6 - Non fa molto meglio del compagno che sostituisce, ma almeno contribuisce al forcing finale provando a mettere un po' di ordine.

Alberto GRASSI 5 - Partita oscura la sua, affonda in mezzo al campo e il suo contributo è davvero modesto.

dall'89' Luca SILIGARDI s.v. - In campo per una manciata di minuti, non giudicabile.

Juraj KUCKA 6 - Liverani lo schiera in un ruolo che somiglia molto a quello del trequartista: lui lo interpreta con buona dedizione anche se con risultati modesti. Ma a conti fatti è il più pericoloso dei suoi.

Roberto INGLESE 5 - Si trova spesso a battagliare con Manolas ed è il difensore greco ad avere sempre la meglio. Ha bisogno di tempo per ritrovare fiducia e condizione.

dal 69' Yann KARAMOH 6 - Cerca di dare un po' di vivacità nell'attacco del Parma e tutto sommato ci riesce anche se il Napoli (questo va precisato) nel finale stacca la spina.

Andreas CORNELIUS 5 - Koulibaly fa valere il fisico e il maggiore tasso tecnico: totalmente cancellato dal campo, si vede davvero pochissimo.

All.: Fabio LIVERANI 5,5 - Disegna il Parma con un 4-3-1-2 che non sembra particolarmente adatto ai giocatori che ha a disposizione. Ci vorrà tempo per trasmettere le sue idee allo spogliatoio. E ci vorrà un aiuto (anzi, più di uno) anche dal mercato.

Andreas Cornelius e Kalidou Koulibaly - Parma-Napoli Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

NAPOLI

David OSPINA 6,5 - Attento nelle uscite alte, padrone della sua area e della difesa. Ottima davvero la prova del portiere colombiano.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Attento dietro, trova anche il modo di rendersi pericoloso impegnando Sepe con un sinistro insidioso dal limite.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Prova di spessore del centrale senegalese. Sovrasta Cornelius col fisico fermandolo regolarmente. Solo un leggero calo di concentrazione nel finale, ma la sua prova è ampiamente sufficiente.

Kostas MANOLAS 6,5 - In buona condizione fisica, fa valere la sua velocità nei recuperi. Sempre ben posizionato, partita molto positiva la sua.

Elseid HYSAJ 6 - Prestazione diligente sul binario di sinistra della difesa. Non commette sbavature.

Fabian RUIZ 5,5 - I suoi movimenti sono sempre interessanti e intelligenti, ma al momento di concludere si perde. Spara col sinistro in tre occasioni e spedisce il pallone regolarmente in tribuna.

dall'88' Stanislav LOBOTKA s.v. - In campo nel finale, troppo poco per giudicarlo.

dall'83' Eljif ELMAS s.v. - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

Diego DEMME 5,5 - Non la sua migliore partita con la maglia del Napoli. Rimedia un giallo evitabile ed è il primo a uscire quando Gattuso decide di cambiare volto alla squadra.

dal 61' Victor OSIMHEN 7,5 - Che esordio in Serie A per il nigeriano, che entra e spacca la partita. Mette lo zampino nell'azione del gol di Mertens, poi innesca Insigne con un colpo di tacco delizioso. Quando parte in velocità appare incontenibile e sembra essersi già perfettamente integrato nei meccanismi del Napoli. Chapeau.

Piotr ZIELINSKI 6 - Il polacco sfoggia una partita di sacrificio. Non si vede molto negli ultimi trenta metri ma il suo apporto è prezioso quando il Napoli si sbilancia con l'ingresso di Osimhen.

Hirving LOZANO 7 - Uno dei migliori in campo. Approccio alla partita molto positivo, punta regolarmente Pezzella e cerca sempre di creare la superiorità numerica. Meriterebbe la gioia del gol personale: continuando così arriverà presto.

dall'84' Matteo POLITANO 6 - Sfiora il 3-0 con un sinistro velenoso messo in corner da una grande parata di Sepe.

Dries MERTENS 7 - Primo tempo così così, poi ha una mezza palla sporca a disposizione e la trasforma in gol. Cecchino implacabile, ancora una volta determinante.

dall'89' Andrea PETAGNA s.v. - In campo per pochissimi minuti, non giudicabile.

Lorenzo INSIGNE 7 - Un gol comodo da due passi e un palo clamoroso con un destro col contagiri che meritava miglior fortuna. A tratti è illeggibile per la difesa del Parma. Festeggia nel migliore dei modi la sua presenza numero 350 con la maglia del Napoli.

All.: Gennaro GATTUSO 7 - Partita letta nel modo giusto, con grande umità e attenzione. Decisivo l'ingresso di Osimhen che cambia le carte in tavola. E col nigeriano il dogma del 4-3-3 potrebbe anche essere messo da parte.

