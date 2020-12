Roma-Cagliari, match della quattordicesima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma, si è concluso col punteggio di 3-2. Gara arbitrata da Pairetto di Nichelino. La Roma di Paulo Fonseca in virtù di questo risultato chiude il 2020 al terzo posto, mentre il Cagliari dell'ex Eusebio Di Francesco arriva a 7 partite di fila senza vittoria. A segno Veretout, Dzeko e Mancini per la Roma; doppietta di João Pedro per il Cagliari. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6 - Non deve compiere parate. Non ha colpe sul primo gol del Cagliari, viene salvato dalla traversa, poi deve alzare bandiera bianca (dal 73' Pau LOPEZ s.v.)

Gianluca MANCINI 6 - Traballa, si prende un'ammonizione, rischia clamorosamente di regalare un gol su un piatto d'argento a Simeone. Ma viene salvato dal colpo di testa vincente che vale il momentaneo 3-1.

Bryan CRISTANTE 6,5 - Il migliore della difesa della Roma. Preciso in impostazione, se la cava egregiamente anche dal punto di vista difensivo (dal 74' Chris SMALLING 6,5 - La sua torre di testa consente a Mancini di andare a realizzare il tris)

Marash KUMBULLA 5,5 - Poco solido. Rischia di perdere un pallone da ultimo uomo, poi viene ammonito. Non arriva al 90' (dal 65' Roger IBAÑEZ 6,5 - Entra bene in partita. Splendido il lancio per Karsdorp nell'azione del 2-1)

Rick KARSDORP 7 - Non si vede moltissimo in fase di spinta, ma quando lo fa è devastante: i suoi assist mandano a segno prima Veretout e poi Dzeko.

Gonzalo VILLAR 5,5 - Il solito motorino in mezzo al campo. Macchia però la propria prestazione con l'ingenuo fallo da rigore che rende sportivamente drammatico il finale.

Jordan VERETOUT 7 - Trova il settimo gol in campionato: un enormità per un centrocampista puro come lui. A far da contorno, un'energia inesauribile in entrambe le fasi.

Bruno PERES 6 - Complessivamente bene, nonostante giochi sulla fascia "sbagliata". Buon primo tempo, cala un po' nel secondo, anche se porge a Borja Mayoral la palla del possibile 4-1.

PEDRO 5 - Grave, gravissimo l'errore a tu per tu con Cragno sul punteggio di 1-0. Un episodio che si somma all'ennesima prestazione recente poco felice. Tanto che Fonseca lo cambia al 65' (dal 65' Lorenzo PELLEGRINI 6 - Porta freschezza e dinamismo e la Roma riparte dopo un momento di sbandamento)

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Non è particolarmente continuo, ma quando trova il modo di accendersi, non ce n'è. Apre lui l'azione del vantaggio. Poi lancia Pedro, che spreca.

Edin DZEKO 6 - Prestazione non indimenticabile, stretto com'è nella morsa dei centrali sardi, ma lascia il segno andando a realizzare il punto del 2-1 (dal 78' Borja MAYORAL 5,5 - Si mangia un gol a porta vuota)

All. Paulo FONSECA 6 - Il blackout della ripresa è difficilmente spiegabile. Ma alla fine arriva una vittoria che significa terzo posto.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 - Prende tre gol, ma ne evita qualcun altro. Bravissimo, nel primo tempo, a opporsi in sequenza prima a Cristante e poi a Kumbulla.

Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 - Non perfetto. Non sempre riesce a frenare le avanzate giallorosse.

Luca CEPPITELLI 6 - Buon rientro in campo. Fino a quando la partita ha un senso, guida bene la retroguardia di Di Francesco.

Diego GODIN 5,5 - Bene solo a tratti. Non riesce completamente a portare la propria esperienza al servizio del Cagliari (dall'87' Fabrizio CALIGARA s.v.)

Gabriele ZAPPA 5,5 - Fatica a entrare in partita. Sia in fase di spinta che di contenimento.

Nahitan NANDEZ 6,5 - Ripresa molto buona, a fronte di un primo tempo piuttosto opaco. Con i suoi guizzi mette in difficoltà Kumbulla e alla fine è tra i migliori in casa rossoblù.

Razvan MARIN 5,5 - Parte malino, poi si riprende come tutto il Cagliari. Non arriva però a raggiungere la sufficienza (dall'85' Gaston PEREIRO s.v.)

Marko ROG s.v. (dal 16' Christian OLIVA 5,5 - Dovrebbe assicurare una regia pulita al Cagliari, ma lo fa solo a tratti)

Charalampos LYKOGIANNIS 5 - Male in fase difensiva. I primi due gol arrivano dalla sua zona di campo. Si lascia scappare Karsdorp, poi si perde Smalling (dal 78' Riccardo SOTTIL s.v.)

João PEDRO 7 - Battaglia a vuoto per un tempo intero, si risveglia dopo l'intervallo portando il Cagliari sul pareggio. E nel finale è glaciale anche dal dischetto.

Giovanni SIMEONE 6 - Impalpabile nel primo tempo, pericolosissimo nel secondo. Con tanto di traversa colpita sull'1-1. Rimpianto enorme (dal 78' Leonardo PAVOLETTI s.v.)

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 - Forse tarda un po' nel cambiare sistema di gioco quando ne avrebbe la possibilità. E alla fine ne paga le conseguenze.

