Col brivido, la Roma chiude il 2020 al terzo posto. Il 3-2 al Cagliari è sofferto, ma vitale. Perché permette agli uomini di Fonseca di staccare il Napoli, fermato dal Torino, piazzandosi in solitaria dietro a Milan e Inter. Un bel Natale, non c'è che dire. Reso dolce dai gol messi a segno nel primo tempo da Veretout e nella ripresa da Dzeko e Mancini. Il Cagliari ha la bravura di riportarsi in partita dopo una prima frazione poco positiva, trovando il pareggio con João Pedro e sfiorando la rimonta con Simeone (traversa), prima di accendere il finale con un rigore trasformato dallo stesso brasiliano. I sardi dell'ex Di Francesco portano avanti la propria striscia di partite senza vittorie: siamo ormai a 7. I giallorossi, invece, tornano a sorridere dopo la batosta di Bergamo.

Gol: 11' Veretout (R), 59' João Pedro (C), 71' Dzeko (R), 77' Mancini (R), 91' rig. João Pedro (C)

11' – GOL DELLA ROMA . Karsdorp crossa da destra, la difesa del Cagliari non libera e Veretout, con un tiro schiacciato, inganna Cragno portando in vantaggio i giallorossi.

30' – Cragno ancora protagonista due volte in pochissimi secondi: doppia gran deviazione in angolo sui colpi di testa di Cristante prima e Kumbulla poi.

58' – Doppia occasione in pochi secondi per Simeone, che però in entrambi i casi non inquadra la porta da ottima posizione.