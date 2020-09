Paulo Fonseca non vuole attribuire la mancata vittoria a Verona al mancato utilizzo di Dzeko. Ma è evidente che questa situazione così anomala non aiuta: "Non possiamo dire che con Edin avremmo vinto. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo sbagliando 4-5 occasioni da gol. Se avessimo segnato subito sarebbe cambiata la partita. La squadra viene da tre settimane difficili di preparazione, ma sta bene fisicamente. Nel secondo tempo non abbiamo controllato come volevamo, ma abbiamo finito la partita in attacco. Mi è piaciuto molto il primo tempo con Miki, Pellegrini e Pedro".