Sempre Cristiano Ronaldo, anche e soprattutto nelle situazioni più delicate. E il 2-2 che la Juventus strappa a Roma lo è, eccome. Perché a un certo punto i campioni d'Italia si ritrovano nella peggior situazione possibile: sotto di un gol, sotto di un uomo per l'espulsione di Rabiot, in teorica balia degli avversari. Però poi appare dal nulla lui, il fuoriclasse portoghese: doppietta e Juve salva nella serata più difficile. Primo pareggio per il Pirlo versione allenatore dopo il netto successo dell'esordio contro la Sampdoria. La Roma si aggrappa a Veretout, autore a sua volta di una doppietta, ma Fonseca non può che mangiarsi le mani per l'occasione da 3 punti gettata malamente al vento: due palle gol mancate da Dzeko sul punteggio di 2-1 gridano ancora vendetta.