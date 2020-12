Roma-Sampdoria, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. I giallorossi di Fonseca si presentano a questa sfida occupando il terzo posto della classifica dopo 14 giornate con 27 punti, mentre i blucerchiati di Ranieri sono undicesimi a quota 17 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zaniolo, Mirante, Santon, Spinazzola, Pedro

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Keita.

Indisponibili: Bereszynski, Gabbiadini, Ferrari.

Statistiche Opta

La Roma non perde da quattro partite di Serie A contro la Sampdoria (3V, 1N): i giallorossi non restano imbattuti per almeno cinque gare consecutive contro i blucerchiati nella competizione da dicembre 2009 (nove incontri in quel caso).

L’ultimo pareggio in Serie A tra Roma e Sampdoria in casa dei giallorossi risale a settembre 2012: da allora, cinque vittorie per i capitolini e due per i liguri.

La Roma è rimasta imbattuta in tutte le prime 10 gare casalinghe stagionali considerando tutte le competizioni (7V, 3N) per la prima volta dal 2013/14.

La Sampdoria ha vinto tre delle prime sette trasferte di questo campionato (1N, 3P); l’ultima volta in cui i blucerchiati hanno vinto quattro delle prime otto gare esterne in Serie A risale al 2004/05.

Considerando solo i primi tempi di questa Serie A, Roma e Sampdoria sono due delle tre squadre che hanno ottenuto più punti (30 i giallorossi - al pari del Milan - e 24 i blucerchiati).

La Samdporia è, con l'Inter, una delle due squadre ad aver segnato più gol su corner in questo campionato (sei); la Roma una delle sole tre (con Inter e Udinese) invece a non averne ancora incassato alcuno da questa situazione di gioco.

Claudio Ranieri ha allenato 73 partite di Serie A con la Roma (41V, 18N, 14P), registrando il 56.2% di percentuale di successi: Paulo Fonseca ha una percentuale del 56.9% in 51 gare (29V, 10N, 12P).

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha segnato il suo primo gol in Serie A a dicembre 2015 con la maglia del Sassuolo, proprio contro la Sampdoria; il classe ’96, è il terzo più giovane giocatore ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in Serie A in ciascuna delle ultime cinque stagioni (più anziano solo di Federico Chiesa e Franck Kessié).

L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha trovato il gol in cinque delle prime 11 presenze in questo campionato: dal suo arrivo in Serie A ha fatto meglio solo nel 2016/17 (sette partite in gol nelle prime 11), la sua stagione più prolifica nel massimo campionato italiano quando terminò il torneo con 29 reti in 37 gare.

Fabio Quagliarella ha realizzato quattro gol contro la Roma in Serie A in 23 presenze: tra le squadre che l’attaccante della Sampdoria ha incontrato più di 20 volte nel massimo campionato, solo contro il Milan ha segnato di meno (due reti in 27 partite).

