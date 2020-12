Tutto secondo copione, almeno parzialmente. La Roma aggancia la Juventus al terzo posto della classifica, il Torino rimane mestamente ultimo col Crotone. Un 3-1, quello dell'Olimpico, aperto nel primo tempo da Mkhitaryan e dal rigore di Veretout e chiuso nella ripresa da Pellegrini, prima che Belotti accorci. Ma è una gara sulla quale aleggia l'ombra della discutibile espulsione comminata dopo 14 minuti nei confronti di Singo, già ammonito in precedenza e cacciato dal campo dopo un presunto fallo su Spinazzola. L'arbitro Abisso non ha dubbi, dalla sala VAR nessuno interviene, il Torino protesta ma vanamente. Spezzato sul nascere il tentativo di scossa di Giampaolo, che in un colpo solo aveva lasciato in panchina Sirigu e fatto debuttare in campionato Vanja Milinkovic-Savic e Simone Buongiorno.