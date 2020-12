Sampdoria-Sassuolo, match della 14a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova si è concluso col punteggio di 2-3. Gara arbitrata da Giovanni Ayroldi di Molfetta. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi in virtù di questo risultato rimane nelle prime quattro e passerà il natale in zona Champions League, mentre la Samp di Claudio Ranieri rimane ferma a metà classifica con 17 punti in 14 giornate. A segno Traore, Berardi e Caputo nella fila del Sassuolo, mentre Keita e Quagliarella in quelle della Sampdoria. Al minuto 92 è stato espulso Keita Balde per un fallo da dietro ai danni di Junior Traore, l'autore del primo gol in casa Sassuolo. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Samp

Emil AUDERO 6 - Battuto per tre volte non può farci poi molto se gli avversari arrivano a tirare a 5 metri dalla sua porta. Respinge bene sia su Berardi che su Boga in occasione del secondo e terzo gol, peccato che poi l'area rimanga sguarnita ed il Sassuolo riesca a segnare.

Maya YOSHIDA 6 - Il suo ruolo non è il terzino e si vede. Nel primo tempo si muove anche bene, ma nella ripresa va un po' troppo spesso fuori posizione. Si salva con un grande assist per Quagliarella (dal 73' Mehdi LERIS 6 - Cavalca il miglior momento dei suoi)

Lorenzo TONELLI 5,5 - Abbastanza solido nei contrasti, quasi sempre presente contro Caputo. Non brillante nella prestazione come tutto il reparto e regala la palla a Boga per il vantaggio di Traore.

Omar COLLEY 5,5 - Stesso discorso di Yoshida. Il primo tempo è abbastanza buono, ma nell'inizio della ripresa il Sassuolo lo travolge. In più, commette anche il goffo errore di servire involontariamente Caputo per il 2-1 neroverde

Tommaso AUGELLO 6 - Anche qua c'è da fare la tara tra primo e secondo tempo. Dominante nei primi 45' con tante discese e tanta propulsione, spesso fuori posto nei secondi 45 minuti dove lascia Colley troppo da solo.

Morten THORSBY 6 - La solita intensità mista a tanta imprecisione. Si fa male nel contrasto con Locatelli e della sua uscita il centrocampo neroverde guadagna più spazio (dal 37' Adrien SILVA 5,5 - Un vorrei ma non posso, soprattutto quando la marea neroverde prende possesso del match)

Mikkel DAMSGAARD 4,5 - Il peggiore. Sbaglia molto sia sul corto che sul lungo. Fatica a trovare la posizione e si perde nei meandri della partita. Nel miglior momento della Samp passa quasi inessorvato. Deve dare più qualità (dal 73' Antonio CANDREVA 6 - La solita prestazione dell'esterno destro arricchita dall'assist per il 2-3)

Jakub JANKTO 6,5 - Ci mette veramente l'anima. Corre per tre, cambia posizione, recupera palla e si proietta quasi sempre in verticale. Un giocatore, insieme a Thorsby, a cui Ranieri non può proprio rinunciare (dal 81' Valerio VERRE SV -)

Albin EKDAL 5,5 - Dallo svedese serve più precisione nei momenti chiave. E' l'unico uomo di qualità nel centrocampo della Samp, e il 66% di precisione nei passaggi è troppo poco.

Gaston RAMIREZ 6 - Nel primo tempo è sontuoso per come driblla ogni neroverde davanti a lui. Nella ripresa sparisce e dal cambio con Keita la Samp ritrova entusiasmo per il finale (dal 73' KEITA 6,5 - Nonostante l'espulsione (ingiusta) è nettamente tra i migliori in casa genovese. Dribbla, tira e poi fa gol: energia contagiosa)

Fabio QUAGLIARELLA 6 - E' presente, ma la difesa avversaria lo controlla bene. Poi, però tira fuori la zampata del campione e timbra il 91esimo gol in maglia blucerchiata. Eterno.

All. Claudio RANIERI 6,5 - La prepara alla grande a livello atletico soffocando ottimamente le ricezioni neroverdi. Nella ripresa vede i suoi sgretolarsi e corre ai ripari dando nuova linfa alla truppa. Più di così non sappiamo cosa chiedere.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Un'altra domenica in trincea e un'altra domenica tra i migliori in campo. Tutto quello che può parare lo fa, e non è cosa da tutti. Sui gol non può niente.

Mert MULDUR 5 - E' ancora insufficiente la prestazione di quello che l'anno scorso è stato uno dei migliori terzini del campionato. Va in apnea troppo presto, e sbaglia tutte le decisioni in fase offensiva. Male (dal 73' Kaan AYHAN 6 - la partita viaggia e lui si trova dentro alla corrente)

Vlad CHIRICHES 7 - Supereroe insieme al collega di reparto Ferrari. Sbaglia in uscita sul gol di Quagliarella, ma per il resto è praticamente invalicabile. Prestazione sontuosa anche in possesso (dall' 87' Federico PELUSO SV)

Gian Marco FERRARI 7 - Vedi sopra ma senza errore in uscita. Prestazione che vale la Nazionale, e non è la prima.

Giorgios Kyriakopoulos 6 - Come Muldur. L'anno scorso erano capaci di arare la fascia per 90' mentre quest'anno sono come bloccati. Quasi impauriti. Non entra quasi mai in partita dal verso giusto, ma non fa nemmeno fesserie.

Francesco MAGNANELLI 5,5 - Non lo bocciamo in maniera più grave solo perché festeggia 500 presenze in neroverde, ed è forse l'ultima bandiera del calcio italiano, però non prende un canale. Sul viale del tramonto (dal 59' Pedro OBIANG 6,5 - Porta a casa la pagnotta e lo fa con estremo mestiere. Rispetto a Magnanelli c'è un abisso)

Manuel LOCATELLI 6 - Sta tirando il fiato e si vede, non è più brillante come ad inizio stagione. Appena esce Thorsby riesce a respirare, ma i suoi standard sono ben diversi.

Domenico BERARDI 6,5 - Va un po' a sprazzi anche lui, ma quando accende la lampadina son dolori per tutti. Segna e mette lo zampino anche sul gol di Caputo. A suo modo sa essere sempre decisivo.

Hamed TRAORE 6,5 - Titolare promosso a pieni voti. Molto dinamico, a suo agio sulla trequarti, in gol e anche prezioso in varie fasi della partita. Se migliora la qualità delle scelte farà molta strada. Ha appena 20 anni.

Jeremie BOGA 6 - Un po' come Berardi ma ancora più intermittente. Non è il miglior Boga, e questo è sotto gli occhi di tutti, però il terzo gol nasce da lui. Gli serve giocare per ritornare ai fasti di un anno fa (dall'87' Lukas HARASLIN SV -)

Francesco CAPUTO 6 - Nel primo tempo viene controllato a dovere, e come Quagliarella ci soffre a vedere la partita ristagnare a centrocampo. Poi, la zampata del killer ed il ritorno al gol. Vedere la rete gonfiarsi gli farà tanto bene (dal 73' Giacomo RASPADORI 6 - Abbastanza invisibile nel corso dei minuti finali)

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - La sua squadra è in flessione chiarissima, ma questo quarto posto di Natale vale molto di più di 100 critiche. Il riposo arriva nel momento più opportuno, in attesa di capire dove potranno arrivare.

