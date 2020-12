Il Sassuolo espugna Marassi e chiude il 2020 con il sorriso. La truppa di De Zerbi si presenta a Genova con il consueto 4-2-3-1 che a centrocampo vede la 500esima presenza di capitan Magnanelli. Dopo due minuti la partita si mette già in discesa perché la Samp sbaglia l'uscita, Boga verticalizza per Caputo e l'attaccante serve Traore che davanti ad Audero non sbaglia. Tutto facile? Macché. Il campo bagnato non aiuta la circolazione della palla, e la Samp inizia a fare la guerra. Sporca tutti i possessi neroverdi ma non tira mai in porta, buttando all'aria il dominio territoriale. Nella ripresa Ranieri mantiene lo stesso assetto tattico e fa bene: al 55' capitan Quagliarella timbra il cartellino fulminando Consigli con un destro deviato da Ferrari.

Inerzia blucerchiata? Macché. I genovesi iniziano a spingere verso l'attacco, ed il Sassuolo, sornione, passa due volte bucando le fasce con Berardi e Boga deputati a seminare il panico e Caputo e lo stesso Berardi bravi a centro area. Da lì in avanti 20 minuti con poche occasioni. Consigli fa bella figura su Quagliarella, e poi la mossa disperata. Dentro Keita, Candreva e Verre. Il portierone di De Zerbi blocca ancora la strada a Keita, ma poi la fiammata. Calcio d'angolo basso e Keita incrocia alla perfezione riaprendo tutto a 5' dalla fine. La sfida si inasprisce e Keita finisce addirittura fuori (esplusione diretta ma ingiusta) per fallo da dietro ai danni di Traore. Il finale praticamente non si gioca ed il Sassuolo passa a raccogliere tre punti che valgono la conferma al quarto posto. Felice natale per loro.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO: 2-3

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida (Leris 73'), Colley, Tonelli, Augello; Thorsby (37'Silva), Damsgaard (Candreva 73'), Jankto (Verre 81'), Ekdal; Ramirez (Keita 73'), Quagliarella. All. Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (Ayhan 73'), Chiriches (Peluso 87'), Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli (Obiang 59'),Traore, Locatelli; Berardi (Haraslin 87'), Caputo (Raspadori 73'), Boga. All. De Zerbi

ARBITRO: Giovanni Ayroldi, Sezione di Molfetta

RETI: 2' Traore (Sas), 55' Quagliarella (Samp), 56' Caputo (Sas), 58' Berardi (Sas), 84' Keita (Samp)

ASSIST: Caputo (Sas, 1-0), Yoshida (Samp, 1-1), Candreva (Samp, 2-3)

AMMONITI: 34' Caputo, 44' Magnanelli, 49' Colley, 68' Chiriches, 72' Tonelli, 95' Locatelli

ESPULSI: 92' Keita

NOTE: Recupero 2'+4'

La cronaca in 9 momenti chiave

2' GOOOOOOL DI TRAORE! Brutta palla persa in uscita della Sampdoria, Boga la recupera, verticalizza per Caputo che in qualche modo la fa arriva a Traore. Il classe 2000 sbuca dentro l'area e con il sinistro incrocia battendo Audero.

20' REAZIONE SAMP! Il Sassuolo sta sbagliando quasi tutte le uscite dal basso, e dall'ultimo errore i genovesi costruiscono un tiro di Quagliarella che termina a lato della porta di Consigli.

55' GOOOOOOOOOOOOOOL DI QUAGLIARELLA ! Abbiamo chiamato le occasioni e Quagliarella ci ha ascoltato. Gol identico a quello del Sassuolo. Palla persa in uscita da Chiriches, recupera Ekdal che gira per Yoshida. Il giapponese verticalizza di prima per l'ex Napoli che controlla e dal limite dell'area fulmina Consigli con una deviazione decisiva di Ferrari. Assist di Yoshida.

56' GOOOOOOOOOOOL DI CAPUTO! Botta e risposta incredibile a Marassi. E' Ciccio Caputo che timbra il secondo vantaggio neroverde. Berardi semina il panico, salta il diretto marcatore e tira con il destro. Audero para ma la deviazione di Colley premia Caputo che da due passi insacca il più facile dei tap-in

58' GOOOOOOOOOOOL DI BERARDI! Sassuolo letteralmente scatenato. Gol-fotocopia a quello di Caputo, ma questa volta dall'altro lato. Boga fa i buchi per terra, entra in area e calcia con il mancino. Audero risponde come può, ma Berardi è prontissimo sul secondo palo a ribadire in rete il 3-1 neroverde. Samp annichilita.

73' TRIPLO CAMBIO PER LA SAMP! Fuori Yoshida, Damsgaard e Ramirez, dentro Leris, Keita Balde e Candreva.

80' SUPER CONSIGLI! Il portiere degli emiliani, nel giro di un paio di minuti, sfodera due grandi riflessi prima su Keita e poco dopo su Ekdal. Si rimane sul 3-1 Sassuolo.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! I cambi di Claudio Ranieri. Calcio d'angolo basso battuto da Candreva, la difesa del Sassuolo si addormeta a da 10 metri Keita trova l'angolo giusto. Un rigore in movimento. Partita completamente riaperta. Primo gol genovese per Keita. Assist: Candreva.

92' KEITA ESPULSO! Il numero 10 della Samp arriva da dietro in tackle su Traore, lo stende ed Ayroldi non lo perdona. Cartellino rosso diretto. I genovesi chiudono in 10.

MVP

Ferrari: Nonostante l'attacco si prenda le copertine, Gian Marco Ferrari nelle ultime settimane sta sfoggiando delle prestazioni degne di una chiamata in Nazionale. Ok, il Sassuolo ha subito due gol, però la solidità di questo Sassuolo (seconda miglior difesa nelle prime quattro) passa molto da lui e da Chiriches. Stasera ottimi.

FANTACALCIO

PROMOSSO: Caputo Torna in campo dal primo minuto dopo un mese e mezzo e ricomincia da dove aveva finito: segnando un gol, facendosene annullare un altro per un fallo in attacco e propiziando la rete del momentaneo 1-0 di Traoré.

BOCCIATO: Damsgaard. Considerando che è uno degli elementi miglior di questa Samp, la palma del peggiore è quasi inspiegabile. Non trova mai la posizione, non incide, sbaglia tanto a livello di precisione, sia sul lungo che sul corto. Ranieri lo cambia al 73', e dal suo cambio la Samp ritrova la verve giusta. Paga la giovane età (classe 2000).

Le pagelle

