"Dovrebbero allenarsi tutti in gruppo tranne Dybala che sta cercando di recuperare. Ogni tanto sente ancora qualche fitta nel giacchiò. De Ligt è stato femore per un po', adesso vediamo come recupererà per domani. Non abbiamo ancora deciso. Morata? No lui è tranquillo, ha avuto un piccolo problemino fisico ma adesso sta recuperando bene. Domani sarà al top, è un ragazzo che conosciamo bene, vive di entusiasmo. Lui sa che è importante e sono convito che continuerà ai suoi livelli. In difesa ci saranno rotazioni, dipenderà molto dalle partite".