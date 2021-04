Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Juan Jesus; Reynolds, Villar, Pellegrini, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Spinazzola, Pau Lopez, Veretout, Calafiori, Pedro, Zaniolo, El Shaarawy

Statistiche Opta

La Roma è imbattuta da cinque gare di Serie A contro la Sampdoria, in cui ha ottenuto quattro successi e un pareggio – lo stesso numero di vittorie che aveva registrato nelle precedenti 12 sfide contro i blucerchiati.

La Sampdoria è rimasta a secco in tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Roma, realizzando una sola rete nel parziale, con Manolo Gabbiadini nella gara persa 2-1 nel giugno 2020.

La Roma non ha perso neanche una delle ultime sette gare di Serie A disputate al Ferraris tra Sampdoria e Genoa (3V, 4N) e ha trovato il successo nelle due più recenti: non fa meglio da maggio 2008 (tre vittorie di fila in questo stadio, con Luciano Spalletti in panchina).

La Roma ha perso otto trasferte su 16 in questo campionato (5V, 3N), l’ultima volta che ha ottenuto più sconfitte esterne in una singola stagione di Serie A è stata nel 2011/12 (10, nove delle quali nelle prime 16 gare fuori casa).

A quota 42 punti in questo campionato, alla Sampdoria basta un solo punto per superare l’intero bottino ottenuto in tutta la scorsa Serie A.

La Sampdoria ha perso ben sette delle ultime otto gare casalinghe di Serie A contro squadre nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata – l’unica eccezione è il successo per 2-1 lo scorso gennaio contro l’Inter.

Nessuna squadra ha segnato più gol della Roma nella prima mezzora di gioco nella Serie A 2020/21: 22, esattamente il doppio di quelli realizzati dalla Sampdoria nello stesso intervallo temporale.

La prossima sarà la 200ª presenza nei cinque maggiori campionati europei per l’attaccante dalla Sampdoria Keita Baldé; considerando gli 11 giocatori nati dal 1/1/1995 che hanno già tagliato questo traguardo, lui è l’unico che milita in una Nazionale non europea.

Nessun giocatore della Sampdoria ha preso parte attiva a più gol di Manolo Gabbiadini in Serie A da inizio marzo: quattro, frutto di due reti e due assist.

Tutti gli ultimi cinque gol di Jordan Veretout sono arrivati all’Olimpico; il francese della Roma non va a bersaglio in trasferta in Serie A dal dicembre 2020 sul campo del Bologna.

