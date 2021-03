"Ho portato le mie regole. Prima regola, questo è il festival di Zlatan, non di Amadeus, e sarà di 22 cantanti. Undici cantanti contro undici. Sono già ventisei? Sono troppi, il Liverpool sta cercando quattro difensori, vendiamo... Oppure un paio li tengo in giardini e li faccio lavorare io. La seconda regola riguarda il palco, così non va bene, è fatto per piccole persone come te, a me serve 105 per 68 metri come San Siro. Altrimenti il Festival è annullato”.