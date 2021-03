Il calcio italiano è atteso da una svolta epocale nella prossima stagione: nel triennio 2021-2024 lo streaming dominerà sulla pay tv. L'ufficialità è arrivata alla fine dell'assemblea dei club di venerdì pomeriggio: Dazn sarà il broadcaster ufficiale del campionato. Per la prima volta dalla sua nascita, quindi, Sky non gestirà il pacchetto della Serie A. La scadenza delle offerte era fissata per il 29 marzo, ma la maggioranza già da giovedì si era ormai schierata in favore del colosso inglese e degli 840 milioni messi sul piatto, l’offerta più ricca (Sky ha offerto 90 milioni in meno). Una rivoluzione che avrà un impatto su tutti gli amanti del pallone. Proviamo a schematizzare gli effetti del nuovo accordo.

La probabile spartizione dei pacchetti

Dazn: tutte e 10 le gare della giornata (7 in esclusiva, 3 in OTT)

Sky: co-esclusiva delle altre 3 partite

