Anche senza il Papu Gomez, non convocato, l'Atalanta resta stellare: nella sfida-Champions contro la Roma, la Dea ribalta nella ripresa i giallorossi - in vantaggio al 3' con Dzeko, che raggiunge Montella a 83 centri giallorossi -, subito dopo l'ingresso in campo di un superlativo Ilicic. Lo sloveno assiste Zapata e Gosens nei primi due gol nerazzurri e, dopo la solita rete dalla panchina di Muriel, va a segno all'85' per il definitivo 4-1. Dea a 21 punti e in piena bagarre europea. La Roma, in attesa di Lazio Napoli, resta a quota 24 al quarto posto.