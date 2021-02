Benevento e Sampdoria dividono la posta con un 1-1 nel lunch-match di metà classifica della 21a giornata. Allo stadio "Ciro Vigorito" succede tutto nella ripresa: sanniti in vantaggio al 55' con l'ex Caprari, che fa passare il pallone tra il primo palo e un colpevole Audero. Poi entra Damsgaard e cambia il match: è il giovane danese, infatti, a pescare Keita Baldé, in gol all'80'. Entrambe le squadre tengono in canna il colpo del ko e, alla fine, il pareggio è il risultato più giusto: blucerchiati a 27 punti, Strega a quota 23.

23' - GOL ANNULLATO ALLA SAMPDORIA CON TORREGROSSA! Tuia perde un pallone sanguinoso in difesa, filtrante di Jankto per Keita Baldé, il cui diagonale mancino rasoterra viene respinto da Montipò proprio sui piedi di Jankto, che serve l'ex Brescia, tutto solo a porta vuota: il tocco è in fondo al sacco, ma in posizione di offside!