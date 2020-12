Pari-show al Dall’Ara tra Atalanta e Bologna con le due squadre che si prendono un tempo a testa. Nel primo parziale monologo nerazzurro certificato da una doppietta di Muriel in due minuti tra il 22’ e il 23, prima su rigore guadagnato da Ilicic poi con un tap-in dopo un rinvio maldestro di Dijks. Nella ripresa la clamorosa rimonta rossoblù in 9’ firmata Tomiyasu-Paz. Gasperini deve ancora rimandare l’ingresso nella zona Europa, Mihajlovic si dà la scossa dopo due punti in 4 partite.