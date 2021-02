L’Atalanta di Gian Piero Gasperini supera un tignoso (quest'oggi, nulla da imputare) Cagliari di mister Eusebio Di Francesco, approfitta del passo falso del Milan in quel di La Spezia e contestualmente tiene il passo sulle altre rivali in zona Champions salendo provvisoriamente al quinto posto della classifica. Ancora una volta la risolve Luis Muriel dalla panchina, con un guizzo degno di Ronaldo il Fenomeno, sbucando come un felino in mezzo a due difensori. Numeri impietosi per il Cagliari (un punto nelle ultime nove), esaltanti per Muriel (gol numero 13 in campionato, a fronte di soli 7 gettoni da titolare).