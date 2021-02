Nella serata più improbabile, il Milan cade. Vince uno Spezia da sogno, che con un secco 2-0 fa la festa alla capolista del campionato, conquistando un successo dal sapore della storia. Semplicemente strepitosa la formazione di Italiano, che detta i ritmi dal primo all'ultimo minuto, giocando una gara perfetta e ingabbiando un avversario troppo brutto per essere vero. A segno due italiani arrivati dalla B, ovvero Maggiore e "l'altro" Bastoni, Simone, entrambi nella ripresa. Due perle che non fanno che concretizzare la costante mole di gioco di una squadra bella da vedere, organizzata, divertente, che nel recupero sfiora pure il tris con Acampora (incrocio dei pali pieno). Discorso opposto per il Milan, in cui non si salva praticamente nessuno. E ora inizia una settimana delicatissima: domani sera l'Inter può balzare in vetta, e poi, tra 8 giorni, è in programma il derby. Meglio allacciare le cinture.