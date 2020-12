Ancora pazza Inter! Dopo la cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions, gli uomini di Conte rispondono "presente" in campionato e si riportano a solo due lunghezze dal Milan capolista, impegnato stasera a San Siro contro il Parma. Alla Sardegna Arena il Cagliari si porta in vantaggio con Sottil, la ripresa, però, è tutta nerazzurra. Barella pareggia al 77', D'Ambrosio (appena entrato) completa la rimonta all'84' e Lukaku cala il tris nel recupero. Tutto quello che serviva all'Inter: una botta di adrenalina e tre punti su un campo difficile.

Il tabellino

CAGLIARI-INTER 1-3 (primo tempo 0-1)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò (dal 68' Klavan), Walukiewicz, Carboni (dall'89' Simeone), Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (dal 68' Nandez); Pavoletti (dal 75' Cerri). All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (dal 72' Lautaro Martinez); Darmian (dal 57' Young), Barella, Brozovic, Eriksen (dal 58' Sensi), Perisic (dal 46’ Hakimi, dall'83' D'Ambrosio); Lukaku, Sanchez. All. Conte

Arbitro: F. Pasqua

Gol: 42’ Sottil, 77' Barella, 84' D'Ambrosio, 94' Lukaku

Assist: Barella (1-2)

Ammoniti: Faragò, Pavoletti (C), Darmian (I)

La cronaca in 8 momenti chiave

11’ CHE OCCASIONE PER L'INTER - Eriksen pesca benissimo al centro dell'area Lukaku: il belga si libera con una finta, ma viene murato al tiro. Sulla ribattuta anche il danese non riesce a concludere in porta

16’ PARATONA DI CRAGNO - Cross di Darmian e colpo di testa poco convinto di Sanchez: il portiere rossoblù è reattivo e devia coi piedi

24’ ALTRA PARATA DECISIVA DI CRAGNO - Lukaku sfonda in area e lascia il pallone a Sanchez: diagonale a mezza altezza neutralizzato dal portiere dei sardi che si sta superando

42’ VANTAGGIO DEL CAGLIARI - Ha segnato Sottil! Secondo gol in Serie A! Cross di Zappa dalla destra, sponda di Pavoletti per Sottil che calcia: tiro ribattuto da Skriniar che alza una parabola su cui l'ex Fiorentina arriva per primo e calcia al volo sul secondo palo: palla nell'angolino con Handanovic immobile e 1-0 Cagliari

45’+1’ INCREDIBILE ERRORE DI PAVOLETTI - Faragò appoggia dietro per Zappa che fa partire un tiro-cross nell'area piccola: Pavoletti arriva sul pallone ma non riesce a ribadire in rete. Trema Handanovic

77' PAREGGIO DELL'INTER - Ha segnato Barella, il gol dell'ex! Tiro al volo che beffa Cragno da fuori area. Coordinazione perfetta sugli sviluppi di un calcio d'angolo

84' VANTAGGIO DELL'INTER - Ha segnato D'Ambrosio appena entrato! Colpo di testa sul cross al bacio di Barella. Rimonta Inter completata

94' TRIS DELL'INTER - Ha segnato Lukaku in contropiede a porta completamente sguarnita! Cragno era salito per il corner dell'Ave Maria.

Danilo D'Ambrosio - Cagliari-Inter - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

MVP

Nicolò BARELLA - Nel primo tempo cerca l'eurogol di mezza rovesciata. Nella ripresa sale in cattedra nella sua terra: gol e assist da manuale. L'uomo partita della Sardegna Arena

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Romelu LUKAKU - Primo tempo non indimenticabile: pronti-via spreca un cioccolatino di Eriksen, e sbaglia diverse sponde. Nella ripresa la metamorfosi: esce il suo strapotere fisico e il sacrificio per il collettivo. Mette la ciliegina sulla torta con un coast-to-coast a porta vuota

Bocciato. Ivan PERISIC - Innocuo e irritante. Si sveglia solo dopo il vantaggio di Sottil con un diagonale sul fondo.

Le pagelle

