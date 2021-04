Cagliari-Parma, match valido per la 31esima giornata di Serie A andato in scena alla Sardegna Arena, si è concluso col punteggio di 4-3 in favore dei Sardi. Quella della Sardegna Arena è stata una partita accesa sin dai primi minuti: Pezzella porta in vantaggio il Parma dopo soli 5’ con un gran tiro al volo; poi Kucka si smarca su disattenzione di Rygani e Godin e insacca. Ma il primo a crederci è Pavoletti, che sul finire del primo tempo svetta su tutti: 2-1 e discorso riaperto. Nel secondo tempo, durante il momento migliore del Cagliari, il diagonale di Man è vincente. Ma il Cagliari non demorde, e trova due gol nei minuti di recupero: prima il tiro a giro delizioso del neo-entrato Pereiro, poi il volo di Cerri a 60’’ dalla fine. Gioia incontrollabile per gli uomini di Semplici, che ora si trovano momentaneamente a -2 dal Toro. Drastico impatto per il Parma di D’Aversa, che comunque potranno contare ancora su diversi scontri diretti per la salvezza.

Tabellino

CAGLIARI-PARMA 4-3

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani (65’ Pereiro), Godin, Carboni; Zappa (59’ Lykogiannis), Marin, Nainggolan, Duncan (65’ Simeone), Nandez (87’ Cerri); Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (60’ Busi), Osorio, Bani, Pezzella (77’ Dierckx); Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka (45’ Mihaila), Cornelius (72’ pellé), Man (72’ Valenti). All. D'Aversa.

Arbitro: Paolo Valeri.

Gol: 5’ Pezzella (P), 31’ Kucka (P), 40’ Pavoletti (C), 59’ Man (P), 66’ Marin (C), 90’+2 Pereiro, 90’+ 4 Cerri

Assist: Cornelius (P), Carboni (C), Pereiro (C)

Ammoniti: Pezzella (P), Marin (C), Duncan (C), Kurtic (P), Nandez (C), Nainggolan (C)

La cronaca in 8 momenti chiave

5’ - GOL! 0-1 PARMA CON PEZZELLA! COLPO AL VOLO DA FUORI AREA, sugli sviluppi di un corner!

24’ - PEZZELLA TUONA ANCORA! Piomba all'improvviso in area di rigore e scarica un destro che si infrange sui pugni di Vicario.

31’ - GOL! 0-2 PARMA! KUCKA INSACCA su sponda decisiva di CORNELIUS! Tutto nasce da una sciabolata perfetta di Brugman; Cornelius prolunga di testa, Kucka non sbaglia a tu per tu col portiere.

40’ - GOL! 1-2 DEL CAGLIARI! LA SCHIACCIA DI TESTA PAVOLETTI su cioccolatino di CARBONI! Che volo della punta sarda, che finora aveva sofferto!

59’ - GOL! 1-3 PARMA CON MAN! LAMPO GIALLOBLU ALLA SARDEGNA ARENA! Rugani incespica sul pallone, Man lo scippa e scocca un tiro a incrociare che condanna Vicario!

66’ - GOL! 2-3 CAGLIARI CON MARIN! La difesa lo mura due volte, lui ribatte in rete con un tiro a fil di palo!

90’+2 - GOL! 3-3!! PAREGGIA IL CAGLIARI CON GASTON PEREIRO! TIRO A GIRO AL LIMITE DELL'AREA CHE SPIAZZA SEPE!

90’+4 - GOL! 4-3 L'HA RIBALTATA IL CAGLIARI CON CERRI A UN MINUTO DALLA FINE!! Su cross di Pereiro Cerri svetta e schiaccia in rete.

MVP

Alberto CERRI: entra a 3' dalla fine, piazza un gol che vale una stagione. Silenzia le critiche. Questo basta e avanza.

