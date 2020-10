Abbiamo perso Chiesa, abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo. Centro sportivo e città da scudetto, squadra da scudetto? Se per cinquant’anni siamo stati senza scudetto, allora date tempo a Rocco di fare una squadra all’altezza. Pradè ieri ha detto che abbiamo 19 nuovi giocatori, abbiamo ricostruito la squadra. Tempistiche e aspettative devono essere giuste. Guardate quanto ci è voluto per portare in alto Lazio e Napoli, che per i primi anni dei nuovi progetti sono state in basso in classifica. Queste critiche non mi piacciono