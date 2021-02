Nell'incredibile 3-3 tra Atalanta e Torino di sabato 6, il gol di Gosens era stato inizialmente assegnato a Sirigu in forma di autorete facendo arrabbiare in molti. La Lega Calcio, però, ha deciso di modificare la propria decisione “restituendo” il gol al laterale tedesco che aveva giocato una gran partita, ma che non aveva avuto la soddisfazione di mettere il suo nome a tabellino.