Sfida tra fratelli al Vigorio. Da una parte il “padrone di casa” Filippo Inzaghi che cercava punti salvezza, dall'altra Simone Inzaghi che voleva avvicinarsi ai piani alti della classifica. Un punto per uno non fa male a nessuno si suol dire, ma la Lazio può recriminare per non essere andata oltre l'1-1 sul campo del Benevento . Non è bastato infatti il gol di Immobile per trovare continuità in campionato, con Schiattarella a regalare il pareggio ai campani.

I miei ragazzi sono fantastici, mi stanno regalando soddisfazioni enormi. Vederli giocare alla pari contro Juventus e Lazio è bellissimo. I biancocelesti sono una squadra di extraterrestri, nel primo tempo pensavo non ci potesse essere partita, ma i miei giocatori stanno andando oltre le mie aspettative e questo mi rende orgoglioso. Le emozioni erano tante, è stato difficile giocare contro un squadra per la quale esulto ad ogni goal. Per fortuna giocheremo contro tra un po' di mesi, perché alla fine queste sono le cose belle del calcio. Lavoro per prestazioni del genere, dobbiamo mantenere questa mentalità e continuare su questa strada, mantenendo sempre i piedi per terra. Ai miei ragazzi non posso dire nulla perché hanno giocato alla grande contro giocatori come Immobile, che è il migliore attaccante italiano ed uno dei migliori in Europa e che stasera ha segnato un gol incredibile. Affrontavamo giocatori del calibro di Luis Alberto e Milinkovic, nonché contro uno dei migliori allenatori d’Europa.