Gara decisa dagli episodi, come prevedibile, quella del "Franchi" tra Fiorentina-Cagliari: ha la meglio la Viola, che si aggiudica il match per 1-0, deciso dalla spaccata di Vlahovic al 73', ma anche dal rigore parato da Daragowski a João Pedro nel primo tempo, al 37'. Prima vittoria interna in campionato per Prandelli, che si porta a 18 punti. Nove gare di fila senza vincere, nonché quarta sconfitta consecutiva per Di Francesco, ancorato a quota 14 e che, nella prossima giornata, ospiterà il Milan capolista.

Dusan Vlahovic, Diego Godin, Fiorentina-Cagliari, Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A Le pagelle di Fiorentina-Cagliari 1-0: Dragowski monumentale 27 MINUTI FA

Il tabellino

FIORENTINA-CAGLIARI 1-0

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (38' Martinez Quarta), Igor; Caceres (74' Venuti), Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon (82' Borja Valero), Bonaventura; Vlahovic (82' Kouamé). All.: Prandelli.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane (79' Zappa), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Oliva (86' Cerri), Marin, Nainggolan (80' Ounas); João Pedro, Sottil (86' Tramoni); Simeone (80' Pavoletti). All.: Di Francesco.

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Gol: 73' Vlahovic (F).

Assist: Callejon (F, 1-0).

Note - Recupero: 3+3. Al 37' Dragowski (F) para un calcio di rigore a João Pedro (C). Ammoniti: Oliva, Biraghi, Tramoni, Pavoletti.

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

11' - INCREDIBILE REGALO DEL CAGLIARI E INCREDIBILE GOL SBAGLIATO DA VLAHOVIC! Retropassaggio sanguinoso di Pisacane, che mette in difficoltà Cragno, abilissimo a chiudere lo specchio al cospetto della conclusione di Vlahovic!

29' - PEZZELLA! Colpo da testa da due passi su bel cross di Biraghi: palla fuori di poco, ma grave disattenzione in marcatura da Walukiewicz!

37' - DRAGOWSKI PARA UN RIGORE DI JOÃO PEDRO! Penalty assegnato per un calcione rifilato in area da Igor ai danni dello stesso brasiliano. La sua conclusione dal dischetto risulta bassa e non angolatissima: ottima scelta di tempo per il portiere della Fiorentina. Punteggio che resa sullo 0-0!

Dragowski coi compagni esulta per il rigore parato a Joao Pedro, Fiorentina-Cagliari, Getty Images Credit Foto Getty Images

58' - BIRAGHI! Sinistro sottoporta al termine di una splendida azione corale: palla alta, occasionissima per la Fiorentina!

59' - SIMEONE DALL'ALTRA PARTE! L'ex di turno si beve Martinez Quarta e, tutto solo davanti a Dragowski, conclude fuori in pallonetto!

66' - GODIN! Girata di testa su corner di Marin: la palla termina alta di pochissimo: Cagliari davvero vicino al vantaggio!

67' - RASOTERRA IMPROVVISO DI BONAVENTURA! Parata "da calcetto" di Cragno, che col piede fa impennare la sfera alta sopra la traversa!

73' - GOL DELLA FIORENTINA CON VLAHOVIC! Martinez Quarta fa partire il contropiede sulla destra di Callejon che, velocissimo, mette in mezzo un pallone succulento per il serbo, abile a insaccare in spaccata: 1-0!

78' - MARIN! Sinistro rasoterra dal limite: traiettoria deviata e respinta coi piedi da Dragowski, di puro istinto!

MVP

Dragowski. Un rigore neutralizzato a João Pedro sullo 0-0. Una "paratona" di puro istinto al minuto 78, a vantaggio acquisito. Senz'altro monumentale.

Fantacalcio

PROMOSSO - Valhovic. Prosegue il momento di grazia per l'attaccante serbo, la cui spaccata sottoporta regala tre punti adamantini per la Viola.

BOCCIATO - Pisacane. Distratto nel suo presidio destro di difesa, da cu all'11' mette in seria difficoltà Cragno con un retropassaggio riuscito malissimo.

Le pagelle

