Al Franchi di Firenze si apre la ventunesima giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno. La Fiorentina, beffata nel finale a Torino attende l’Inter di Antonio Conte. Nerazzurri obbligati a vincere per regalarsi almeno due notti in vetta (il Milan, ora a +2, gioca domenica col Crotone) e per caricarsi in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, martedì contro la Juve (andata 2-1 per i bianconeri). Andiamo a vedere le scelte iniziali dei due allenatori.