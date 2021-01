"L’Inter ha grandi calciatori, è una grande squadra con un’identità molto forte. E’ facile capire come gioca, ma non lo è contrastarla. Per me non sono solo le individualità, è una squadra collettivamente molto forte. Ha individualità forti, ma abbiamo preparato la partita pensando al collettivo forte e ad alcune situazioni individuali. Giallorossi da scudetto in caso di vittoria? Ripeto quello che ho detto sempre, per noi è importante giocare per vincere la partita di domani e dopo pensiamo alla prossima. Non è giusto pensare ad altro in questo momento”.