Due giornate di qualifica per Ante Rebic. Questa la decisione del giudice sportivo con la seguente motivazione: "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". Insieme a lui, fermati per un turno anche Cuadrado, Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Ramirez e Schiattarella.

Solo una multa (ammenda di 10 mila euro) "Per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale". (ammenda di 10 mila euro) per Gigio Donnarumma

