In un serata in cui il mondo del calcio sta col fiato sospeso in attesa di notizie dai protagonisti della Superlega , la Fiorentina piazza l'allungo forse decisivo per la salvezza. La squadra di Iachini, dopo due sconfitte di fila, espugna il Bentegodi grazie ai gol di Vlahovic (16° in campionato, su rigore) e Caceres. Inutile la rete nel finale di Salcedo.

Il tabellino

HELLAS VERONA-FIORENTINA 1-2 (primo tempo 0-1)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (dal 69’ Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (dal 69’ Sturaro), Ilic (dal 59’ Salcedo), Lazovic (dal 79’ Kalinic); Barak, Bessa (dal 69’ Zaccagni); Lasagna. All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (dall’85’ Castrovilli), Biraghi (dall’85’ Igor); Ribery (dal 76’ Kouamè), Vlahovic. All. Iachini

Arbitro: Alessandro Prontera

Gol: 45’+2’ Vlahovic (R), 65’ Caceres, 71’ Salcedo

Ammoniti: Gunter, Sturaro (V), Bonaventura, Kouame, Martinez Quarta (F)





La cronaca in 6 momenti chiave

35’ PRIMA VERA OCCASIONE DELLA FIORENTINA – Contropiede viola: Ribery arriva al tiro dal limite dell'area. Silvestri si allunga e devia in angolo!

42’ ALTRA CHANCE FIORENTINA - Cross improvviso di Amrabat e scivolata di Bonaventura a fil di palo. Si salva l'Hellas grazie ad una deviazione di Barak

45’ VANTAGGIO DELLA FIORENTINA - Bonaventura viene steso in area da Barak: l'ex rossonero stava calciando. La Var conferma la decisione. Dal dischetto si presenta Vlahovic che batte Silvestri

49’ ANNULLATO IL PAREGGIO DELL'HELLAS firmato da Faraoni - Nessuna protesta dell'ex Inter dopo l'ottima imbucata da parte di Bessa: era in fuorigioco

65’ RADDOPPIO DELLA FIORENTINA - Ha segnato Caceres! Sugli sviluppi di un calcio di punizione l'uruguaiano spedisce in porta una palla vagante con una bordata di collo pieno. Silvestri ancora battuto. 0-2 al Bentegodi

71’ ACCORCIA L'HELLAS VERONA - Ha segnato Salcedo! Grande apertura di Zaccagni per la corsa in area di rigore di Faraoni che colpisce di testa lavorando di sponda per l'inserimento sul secondo palo di Salcedo che non sbaglia a porta vuota. 1-2 al Bentegodi.

Il migliore in campo

Dusan VLAHOVIC - L'unica certezza della Viola. Segna con freddezza dal dischetto il 16° gol in campionato e si guadagna la punizione del raddoppio. Una spanna sopra gli altri. E così raddoppiano le pretendenti

Il peggiore in campo

Antonin BARAK - Causa il rigore del vantaggio di Vlahovic con un intervento in ritardo e molto ingenuo

