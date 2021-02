L'Inter deve dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus e ha già un'occasione per rendere felici i tifosi nerazzurri con l'eventuale sorpasso al Milan (ieri fermato dallo Spezia per 2-0). Un successo sulla Lazio, infatti, vorrebbe dire 1° posto in classifica proprio ad una settimana dal derby. Dall'altra parte, invece, la squadra di Inzaghi vuole mantenere la propria continuità dopo 6 successi consecutivi in campionato. Conte sceglie Perisic titolare largo a sinistra, confermato anche Eriksen nel ruolo di doppia play insieme a Brozovic come visto contro la Juventus. Nella Lazio spazio ancora a Patric in difesa con Acerbi e Radu. Correa alle spalle di Immobile.