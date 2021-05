Con lo Scudetto ormai in tasca, l'Inter è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Ma non solo i rinnovi e la situazione economica a far discutere i tifosi: l'attendibile portale Footyheadlines ha, infatti, pubblicato alcune foto che raffigurerebbero la nuova maglia casalinga dell'Inter per la prossima stagione. Fantasia pitonata che rimanda - forse - al serpente simbolo del club, ma quello che salta subito all'occhio è la mancanza delle consuete strisce nere verticali. Sarebbero state scelte, infatti, due tonalità di blu, una delle quali riprenderebbe il colore della maglia della stagione attuale. Una scelta di stile coraggiosa da parte del club, una scelta che ha già scatenato le discussioni tra i tifosi nerazzurri: i tradizionalisti sembrano, comunque, prevalere sugli avanguardisti.

