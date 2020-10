In vista del derby del prossimo 17 ottobre diventano così sei i contagiati tra i due club milanesi: in mattinata i tamponi di Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte, i due calciatori del Milan positivi al tampone dello scorso 25 settembre, non hanno ancora dato esito negativo. Lo svedese e il brasiliano sono sottoposti al test ogni 3-4 giorni e nel frattempo si allenano a casa. I tempi di recupero, per tutti i sei giocatori coinvolti, sono ancora imprevedibili.