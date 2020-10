L'esordio di Pioli sulla panchina rossonera è datato 20 ottobre 2019, in un 2-2 beffa contro il Lecce. In totale 41 match da allenatore del Milan, con un bilancio di 23 vittorie, 12 pareggi e 6 ko: 81 punti considerando anche le gare di coppa e una media di 1.98 punti a incontro. La svolta dell'ex Fiorentina è stata, senza dubbio, l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic dagli States. Con il ritorno in rossonero del gigante svedese a partire da gennaio 2020 tutta la squadra è cresciuta e non si è più fermata, ricominciando alla grande anche questa stagione tra Serie A e preliminari di Europa League. Dall'inizio dell'esperienza-bis di Ibra, il Milan ha disputato 31 partite complessive: Pioli ha raccolto 69 punti, con una media di 2.2 a match. Il Milan è imbattuto dall'8 marzo 2020 (2-1 a San Siro contro il Genoa), ultimo incontro prima dello stop causa lockdown. Dalla ripresa (0-0 in Coppa Italia contro la Juventus) i rossoneri hanno confezionato una supermedia di 2.47 punti a partita. Basterà questa presentazione per avere la meglio sull'Inter sabato pomeriggio e sfatare il tabù nella stracittadina che in Serie A dura dal gennaio 2016 (il Milan era ancora di proprietà di Silvio Berlusconi e alla guida della squadra c'era Sinisa Mihajlovic)?