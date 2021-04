L'Inter non ha mai conosciuto le mezze misure contro il Sassuolo e si appresta a vivere una sfida che questa volta potrebbe cucirle un pezzo di Scudetto sul petto. I match contro i neroverdi sono sempre stati significativi nel male più che nel bene e allora i nerazzurri vogliono cancellare i brutti ricordi in un mercoledì pomeriggio particolare. Dalla partita di andata contro il Sassuolo partì lo scatto Scudetto dell’Inter. Ora i nerazzurri, nel recupero della 28esima giornata rinviata per i casi di positività nella squadra di Conte, hanno l’occasione di salire a +11 sul Milan. Nel bilancio delle sfide tra le due squadre sono in vantaggio i neroverdi, con 7 vittorie nei 15 precedenti. Sei i successi per l'Inter, due i pareggi.