Dieci punti di vantaggio e sei partite a disposizione per chiudere aritmeticamente il discorso Scudetto . Da questa domenica in casa Inter non saranno più consentite distrazioni dopo i pareggi di Napoli e La Spezia, perché i prossimi tre impegni potranno permettere alla formazione allenata da Antonio Conte di poter festeggiare il ritorno alla vittoria del campionato senza dover prolungare l'attesa nelle ultime giornate. Di contro il Verona, a quota 41 punti, può giocare senza assilli di classifica.