Dybala è costretto a fermarsi. A causa di un affaticamento alla coscia sinistra, per qualche giorno l'argentino della Juventus dovrà svolgere allenamenti personalizzati. A renderlo noto, sul suo sito internet, è lo stesso club bianconero.

"Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri".

Per l'argentino, in particolare, si profilano 7 giorni di lavoro differenziato, e dunque salterà la prima amichevole stagionale, quella in programma sabato contro il Cesena. Non ci sono invece novità sul fronte-rinnovo: stando alla Gazzetta dello Sport, dopo il proficuo colloquio con Allegri di quasi una settimana fa, l'arrivo del suo agente Antun a Torino è atteso per fine mese.

