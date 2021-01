Brutte notizie per la Juventus che perde Alex Sandro, risultato positivo al Covid dopo gli ultimi accertamenti. Il difensore brasiliano aveva lamentato lievi sintomi e ora è stato posto in isolamento. La Juventus ha specificato, in un comunicato, di essere in contatto con le Autorità Sanitarie "per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento del gruppo squadra".